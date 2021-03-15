На улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям

В настоящее время на большинстве основных улиц и проспектов столицы наблюдается плотное движение транспорта.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

На дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям.

Пробки наблюдаются на следующих дорогах:

- Проспект Бабека в направлении проспекта Г. Алиева

- Московский проспект в направлении города

- Улица Аббасгулу ага Бакиханова в направлении посольства Турции

- Проспект Гара Гараева в обоих направлениях

- Улица Микаила Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева

- Проспект Зия Буниятов в обоих направлениях

- Улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова

- Проспект Гейдара Алиева в направлении города.