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На улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

На улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки На дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям
Инфраструктура
15 марта 2021 г. 09:35
На улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки
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В настоящее время на большинстве основных улиц и проспектов столицы наблюдается плотное движение транспорта.

Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.

На дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям.

Пробки наблюдаются на следующих дорогах:

- Проспект Бабека в направлении проспекта Г. Алиева

- Московский проспект в направлении города

- Улица Аббасгулу ага Бакиханова в направлении посольства Турции

- Проспект Гара Гараева в обоих направлениях

- Улица Микаила Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева

- Проспект Зия Буниятов в обоих направлениях

- Улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова

- Проспект Гейдара Алиева в направлении города.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBNA hazırda sıxlıq müşahidə edilən küçə və prospektləri açıqlayıb

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