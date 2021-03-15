На улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки

В настоящее время на большинстве основных улиц и проспектов столицы наблюдается плотное движение транспорта.
Как передает Report, об этом сообщило Бакинское транспортное агентство.
На дорогах также возникли трудности с движением автобусов по регулярным и экспресс линиям.
Пробки наблюдаются на следующих дорогах:
- Проспект Бабека в направлении проспекта Г. Алиева
- Московский проспект в направлении города
- Улица Аббасгулу ага Бакиханова в направлении посольства Турции
- Проспект Гара Гараева в обоих направлениях
- Улица Микаила Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева
- Проспект Зия Буниятов в обоих направлениях
- Улица Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова
- Проспект Гейдара Алиева в направлении города.