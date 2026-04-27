На участие в WUF13 зарегистрировались более 800 представителей медиа
Инфраструктура
- 27 апреля, 2026
- 11:32
На участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались свыше 800 представителей медиа.
Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по связям с медиа Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов на информационной сессии для журналистов, которые будут участвовать в WUF13.
Расулов добавил, что 70% из них составляют представители местных медиа.
Он также сообщил, что для участия в WUF13 зарегистрировались около 21 тыс. человек.
Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
