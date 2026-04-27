Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Инфраструктура
    • 27 апреля, 2026
    • 11:32
    На участие в WUF13 зарегистрировались более 800 представителей медиа

    На участие в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались свыше 800 представителей медиа.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер по связям с медиа Азербайджанской операционной компании WUF13 Эльдар Расулов на информационной сессии для журналистов, которые будут участвовать в WUF13.

    Расулов добавил, что 70% из них составляют представители местных медиа.

    Он также сообщил, что для участия в WUF13 зарегистрировались около 21 тыс. человек.

    Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    Эльдар Расулов Всемирный форум городов (WUF13)
    WUF13 üçün 800-dən çox media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib
    Over 800 media reps registered to participate in WUF13

    Последние новости

    13:08

    Ицхак Герцог прибыл в Казахстан

    В регионе
    13:07

    Ильхам Алиев: Азербайджан и Чехия - очень надежные партнеры в энергетическом секторе

    Внешняя политика
    13:03

    Милли Меджлис одобрил оплату обучения детей погибших саперов за счет государства

    Милли Меджлис
    13:00

    Ильхам Алиев: У нас очень активный политический диалог с Чехией

    Внутренняя политика
    12:58

    Испания призвала туристов заранее приобрести авиабилеты из-за ожиданий роста цен

    Другие страны
    12:57
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    12:56

    Норвегия и Украина договорились о совместном выпуске дронов mid-strike

    Другие страны
    12:54

    Айдын Мирзазаде: WUF13 усилит интерес инвесторов к Азербайджану

    Бизнес
    12:50

    В Азербайджане ужесточили наказания, связанные с террористической деятельностью

    Милли Меджлис
    Лента новостей