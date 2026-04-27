WUF13 üçün 800-dən çox media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib
İnfrastruktur
- 27 aprel, 2026
- 11:15
WUF13-ün işıqlandırılması üçün 800-dən çox media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib.
"Report" xəbər verir ki, bunu WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin Məzmun və Media Əlaqələri üzrə Baş Meneceri Eldar Rəsulov World Urban Forum 13 (WUF13) tədbirinin işıqlandırılmasında aktiv iştirak edəcək jurnalistlər üçün keçirilən məlumatlandırma sessiyasında deyib.
E.Rəsulov əlavə edib ki, onlardan 70 faizi yerli media nümayəndələridir.
O həmçinin bildirib ki, WUF13 üçün təqribən 21 min nəfər qeydiyyatdan keçib.
