На Тбилисском проспекте наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня утром на Тбилисском проспекте (в направлении министерства транспорта) наблюдается плотное движение автомобилей.

Об этом Report сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Согласно информации, в настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении круга 20 Января), проспекте Зии Бунъядова, проспекте Азадлыг (Бинагадинское шоссе) и проспекте Иншаатчылар также отмечается плотный транспортный поток.