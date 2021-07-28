На строительство дороги в Кельбаджаре и Лачине выделено 10 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально было выделено 10 млн манатов на строительство дорожной инфраструктуры на территории Кельбаджарского и Лачинского районов.