На строительство автомобильной дороги Саатлы-Деде Горгуд-Ахмедбейли выделено 700 тысяч манатов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ 5 января президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы-Деде Горгуд-Ахмедбейли Саатлинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Саатлы-Деде Горгуд-Ахмедбейли, соединяющей 3 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству "Азербайджанские автомобильные дороги" выделено 700 тысяч манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.