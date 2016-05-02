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    ​На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается плотное движение транспорта

    Плотный транспортный поток отмечается в направлении столицы

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на автомобильных дорогах Баку отмечается интенсивное движение транспорта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), улице Короглу Рагимова, проспекте Зии Бунъядова, Тбилисском проспекте (в направлении "20 января"), Бинагадинском шоссе и шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы) отмечается плотный транспортный поток. 

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