​На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается относительно плотное движение транспорта

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых дорогах Баку отмечается относительно плотный транспортный поток.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении завода "Алов", Московский проспект), проспекте Зии Бунъядова, Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) и Бинагадинском шоссе (в направлении центра столицы) отмечается плотное движение автомобилей.