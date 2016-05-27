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    ​На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается относительно плотное движение транспорта

    На некоторых проспектах Баку отмечается плотный транспортный поток

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Сегодня утром на некоторых дорогах Баку отмечается относительно плотный транспортный поток.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении завода "Алов", Московский проспект), проспекте Зии Бунъядова, Тбилисском проспекте (напротив министерства транспорта) и Бинагадинском шоссе (в направлении центра столицы) отмечается плотное движение автомобилей.

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