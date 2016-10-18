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    На рынке жилой недвижимости Азербайджана цены выросли на 0,8%

    На первичном рынке зафиксировано подорожание на 0,9%, на вторичном – на 0,8%

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В третьем квартале 2016 года цены на рынке жилой недвижимости выросли на 0,8% по сравнению со вторым кварталом.

    Как сообщает Report со ссылкой на индекс цен Госкомстата, на первичном рынке жилья зафиксирован рост цен на 0,9%, на вторичном – 0,8%.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рынке жилой недвижимости наблюдается удешевление на 2,7%. На первичном рынке цены выросли на 4,0%, на вторичном - снизились на 2,8%. 

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