На рынке жилой недвижимости Азербайджана цены выросли на 0,8%

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В третьем квартале 2016 года цены на рынке жилой недвижимости выросли на 0,8% по сравнению со вторым кварталом.

Как сообщает Report со ссылкой на индекс цен Госкомстата, на первичном рынке жилья зафиксирован рост цен на 0,9%, на вторичном – 0,8%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на рынке жилой недвижимости наблюдается удешевление на 2,7%. На первичном рынке цены выросли на 4,0%, на вторичном - снизились на 2,8%.