На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана представил информацию о текущей ситуации на столичных дорогах.
Как передает Report, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
6. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
8. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
11. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
14. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
15. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу".