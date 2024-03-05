На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";

4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

5. Круг "20 Января";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

8. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

13. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;

15. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".