На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли в направлении станции метро "20 Января";
4. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
5. Круг "20 Января";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
8. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
11. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
12. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;
14. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
15. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу".