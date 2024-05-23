На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная и главная дороги, в направлении центра;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Круг "20 Января";
6. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
9. Улица Ниязи, в направлении круга "Азнефть";
10. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы №20;
12. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
13. Проспект Бабека, в направлении центра.