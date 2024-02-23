На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Автодорога Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмета Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в сторону проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Юсифа Сафарова, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
6. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Проспект Хатаи, в сторону проспекта Гейдара Алиева;
8. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Рашида Бейбутова, в сторону Центрального банка;
10. Проспект Азадлыг, от пересечения с улицей Салатын Аскерова до пересечения с улицей Диляры Алиевой;
11. Улица Шамси Бадалбейли, перед Зимним парком в сторону Центрального банка;
12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";
13. По улице Зарифы Алиевой;
14. Улица Ниязи, в сторону круга Азнефть;
15. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.