На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей 28 Мая до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
8. Проспект Бабека, в направлении центра;
9. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января".