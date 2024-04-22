На ряде столичных улиц и проспектов наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Проспект Гейдара Алиева, в направлении центра;

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;

5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

7. Улица Диляры Алиевой, от пересечения с улицей 28 Мая до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. Проспект Бабека, в направлении центра;

9. Проспект Зии Буниятова, от Олимпийского стадиона в направлении станции метро "20 Января".