На реконструкцию автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан выделено 13,5 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по реконструкции 0-11-километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции 0-11-километрового участка автомобильной дороги Ходжасан-Локбатан, соединяющей 3 населенных пункта с населением шестьдесят четыре тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,5 миллиона манатов.