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    На реконструкцию автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией выделено 7,1 млн манатов

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции 6-18-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией. 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях реконструкции 6-18-километрового участка автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,1 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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