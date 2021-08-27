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На реконструкцию автодорог в трех поселках Баку выделено 7,4 млн манатов

На реконструкцию автодорог в трех поселках Баку выделено 7,4 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.
Инфраструктура
27 августа 2021 г. 14:55
На реконструкцию автодорог в трех поселках Баку выделено 7,4 млн манатов
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханов, Бильгях и Рамана Сабунчинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,4 млн манатов.

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Версия на английском языке AZN 7.4 million allocated for reconstruction of automobile roads in three districts of Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda üç qəsəbənin yollarının yenidən qurulmasına 7,4 milyon manat ayrılıb

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