На реконструкцию автодорог в трех поселках Баку выделено 7,4 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Сабунчинского района города Баку.

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бакиханов, Бильгях и Рамана Сабунчинского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 7,4 млн манатов.