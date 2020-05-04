На регулярные маршруты запущены дополнительные автобусы

На регулярных маршрутных линиях Баку, Абшерона и Сумгайыта увеличено количество автобусов в связи с наблюдаемым с сегодняшнего дня ростом пассажиропотока.

Как сообщает Report, об этом рассказала заведующая сектором по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, 11 региональным территориальным подразделениям поручено увеличить количество внутригородских автобусов: "В настоящее время в направлении Баку-Сумгайыт курсируют 33 автобуса".

Напомним, что Оперативный штаб при Кабинете министров продлил срок особого карантинного режима в стране до 31 мая.