На развитие транспортного коридора Север-Юг необходимо еще 4 млрд долларов

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Иран нуждается в финансовых средствах в размере 4 млрд долларов для строительства железнодорожного участка Систан-Белуджистан на юго-востоке страны в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.

Как сообщает Report со ссылкой на иранскую газету Financial Tribune, об этом заявил министр дорог и городского развития Ирана Аббас Ахунди.

"Это крупный и дорогостоящий проект. Железная дорога начинается в регионе Чабахар и тянется до Захедана (провинция Белуджистан), Забула и Бирджанда (центр провинции Южный Хорасан). Этот проект оживит международный транспортный коридор Север-Юг", - добавил министр.

Отметим, что международный транспортный коридор Север-Юг призван осуществлять грузоперевозки из Индии и региона Персидского залива через Иран, Азербайджан и Россию в Западную Европу, страны Балтии и Скандинавии.

Иран для реализации этого железнодорожного проекта подписал контракт с Индией в 2016 году. Индийская государственная компания IRCON дала согласие на строительство 500-километрового участка железной дороги от Чабахара до Захедана. На строительства участка выделено 1,6 млрд долларов.