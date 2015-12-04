Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня утром пробок на большинстве улиц города Баку не наблюдается.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), ул. Абдулвахаба Саламзаде (в направлении круга "Гелебе"), ул. Аббасгулу ага Бакыханова (в направлении посольства Турции), ул. Самеда Вургуна (в направлении "Тезе базара"), ул. Короглу Рагимова (в направлении президентской резиденции), ул. Афияддина Джалилова, а также улицах Юсифа Сафарова, Ханифы Алескеровой и на пересечении ул. Вагифа с ул. Самеда Вургуна наблюдается повышенная плотность движения транспорта.

По информации, в ближайшие минуты ожидается снижение плотности движения на этих дорогах.

Наряду с этим, в настоящее время на проспекте Бабека образовались заторы (в направлении центра города), что связано с медленным движением автомобилей из-за скопления дождевых вод на некоторых участках дороги.