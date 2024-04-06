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На проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные и велосипедные полосы

На проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные и велосипедные полосы Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило и представило Транспортному координационному совету очередной проект, направленный на повышение безопасности движения.
Инфраструктура
6 апреля 2024 г. 15:23
На проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные и велосипедные полосы

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта подготовило и представило Транспортному координационному совету очередной проект, направленный на повышение безопасности движения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Согласно проекту, на проспекте 8 Ноября будут организованы автобусные полосы, отдельные велодорожки общей протяженностью около 10 км, между ними и проезжей частью дороги будут созданы буферные зоны, при этом количество полос движения останется неизменным.

Специальная полоса для автобусов на проспекте 8 Ноября позволит перевозить больше пассажиров, средняя скорость автобусов увеличится, а время, проведенное пассажирами в пути, уменьшится.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 8 Noyabr prospektində avtobus və velosiped zolaqları təşkil ediləcək

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