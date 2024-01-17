На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";
3. Тбилисский проспект, в направлении центра;
4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".