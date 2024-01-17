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На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
17 января 2024 г. 08:42
На некоторых улицах и проспектах Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Report в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 Января";

3. Тбилисский проспект, в направлении центра;

4. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января".

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb - SİYAHI

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