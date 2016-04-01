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    ​На центральных дорогах Баку ограничено движение транспорта

    Это связано с подготовкой к соревнованиям Формула-1

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В связи с подготовкой к предстоящим в июне в Баку соревнованиям "Формула-1" ограничено движение транспорта на трех полосах участка дороги от пересечения проспекта Нефтчиляр с улицей Зарифы Алиевой до пересечения с улицей Азиза Алиева, а также на улице Азиза Алиева.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    Отмечается, что по этой причине наблюдается плотное движение транспортных средств на улицах Юсифа Сафарова, Нефтчиляр и Узеира Гаджибекова. Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными дорогами.

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