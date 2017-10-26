Министр: На Нефтчалинском автомобильном заводе могут производиться автобусы

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В будущем будет осуществляться совместное строительство участка Решт-Астара железной дороги между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

По его словам, этот вопрос, а также сотрудничество между двумя странами в области энергетики, торговли, туризма и промышленности обсуждался в ходе встречи с находящимся с визитом в Баку министром финансов Ирана Масудом Карбасианом: "В 2016 году товарооборот между странами увеличился на 70% по сравнению с 2015-м, а в первые 9 месяцев этого года – на 33%".

Ш.Мустафаев отметил, что совместный автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале будет сдан в эксплуатацию в конце этого года: "Мы обсудили создание предприятия, специализирующегося в сфере производства сельхозоборудования. Нефтчалинский атомобильный завод будет запущен к концу года. В ноябре начнется оснащение оборудованием. Открытие планируем на декабрь. Возможно, процесс затянется до первых месяцев следующего года".

Кроме того, министр не исключил возможность производства автобусов на предприятии: "Мы уже приступили к первоначальным обсуждениям".