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    Министр: На Нефтчалинском автомобильном заводе могут производиться автобусы

    Завод планируется ввести в эксплуатацию к концу года
    © Report

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В будущем будет осуществляться совместное строительство участка Решт-Астара железной дороги между Ираном и Азербайджаном.

    Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

    По его словам, этот вопрос, а также сотрудничество между двумя странами в области энергетики, торговли, туризма и промышленности обсуждался в ходе встречи с находящимся с визитом в Баку министром финансов Ирана Масудом Карбасианом: "В 2016 году товарооборот между странами увеличился на 70% по сравнению с 2015-м, а в первые 9 месяцев этого года – на 33%". 

    Ш.Мустафаев отметил, что совместный автомобильный завод в Нефтчалинском промышленном квартале будет сдан в эксплуатацию в конце этого года: "Мы обсудили создание предприятия, специализирующегося в сфере производства сельхозоборудования. Нефтчалинский атомобильный завод будет запущен к концу года. В ноябре начнется оснащение оборудованием. Открытие планируем на декабрь. Возможно, процесс затянется до первых месяцев следующего года".

    Кроме того, министр не исключил возможность производства автобусов на предприятии: "Мы уже приступили к первоначальным обсуждениям".

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