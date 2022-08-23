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Между Бакинским портом и “Казахстанскими железными дорогами” подписан меморандум о сотрудничестве

Между Бакинским портом и “Казахстанскими железными дорогами” подписан меморандум о сотрудничестве 19:03 Между Бакинским портом и Национальной компанией “Казахстанская железная дорога” подписан меморандум о сотрудничестве.
Инфраструктура
23 августа 2022 г. 19:34
Между Бакинским портом и “Казахстанскими железными дорогами” подписан меморандум о сотрудничестве

Между Бакинским портом и Национальной компанией “Казахстанские железные дороги” подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает Report, министр промышленности и инфраструктурного развития Республики Казахстан Ускенбаев Каирбек Аитпаевич, министр энергетики Республики Казахстан Акчулаков Болат Уралович и председатель правления Национальной компании “Казахстанская железная дорога” Сауранбаев Нурлан Эрмекович приняли участие в рабочей встрече в Бакинском порту. В ходе встречи гости встретились с руководством Бакинского порта и совместно обсудили налаженное сотрудничество, в частности, вопросы укрепления двусторонних связей в сфере логистики и реализации возможных совместных проектов.

На встрече также был подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским портом и Национальной компанией “Казахстанские железные дороги”. Были достигнуты договоренности по вопросам дальнейшего увеличения мультимодальных перевозок по трансконтинентальным маршрутам Азия-Европа, развития взаимного делового сотрудничества в увеличении скоростных грузоперевозок с применением инновационных решений в области транспорта и логистики.

Следует отметить, что грузооборот между портами обеих стран растет. За 7 месяцев этого года объем грузоперевозок из Казахстана через Бакинский порт составил более 1 миллиона тонн, что почти на 219,1 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоBaku Port, Kazakhstan Railway sign memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanı ilə “Qazaxıstan Dəmir Yolu” arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

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