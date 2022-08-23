Между Бакинским портом и “Казахстанскими железными дорогами” подписан меморандум о сотрудничестве

Между Бакинским портом и Национальной компанией “Казахстанские железные дороги” подписан меморандум о сотрудничестве.
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На встрече также был подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским портом и Национальной компанией “Казахстанские железные дороги”. Были достигнуты договоренности по вопросам дальнейшего увеличения мультимодальных перевозок по трансконтинентальным маршрутам Азия-Европа, развития взаимного делового сотрудничества в увеличении скоростных грузоперевозок с применением инновационных решений в области транспорта и логистики.
Следует отметить, что грузооборот между портами обеих стран растет. За 7 месяцев этого года объем грузоперевозок из Казахстана через Бакинский порт составил более 1 миллиона тонн, что почти на 219,1 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.