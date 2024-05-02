В России обсудят перспективы транспортного коридора "Север-Юг"

Каспийский Международных интеграционный Клуб "Север-Юг" в Казани 17 мая проведет встречу по обсуждению перспектив международного транспортного коридора «Север-Юг».

Каспийский Международных интеграционный Клуб "Север-Юг" в Казани 17 мая проведет встречу по обсуждению перспектив международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на организаторов мероприятия, на форуме "Коридор Север-Юг: новая концепция. Быстрый выход на премиальные рынки Востока, Африки, Азии и Индии" ожидается участие азербайджанских компаний.

На повестке дня обсуждение вопросов об интеграционной роли МТК "Север-Юг" в развитии экономики и экспортной логистики Большой Евразии, а также роли РФ, Индии и Ирана в развитии данного коридора.

Отдельно будет обсуждаться проект "Запуск мультимодальной линии через территории Беларуси, РФ, Азербайджана, Ирана, Индии" по доставке экспортной продукции Республики Беларусь в страны Индии, Африки, Ирана, Пакистана, Афганистана, Ирака.

Кроме того, участники встречи обсудят транспортно-логистические маршруты МТК "Север-Юг", стоимость перевозок по мультимодальному направлению Россия-Иран-Индия, финансовые схемы платежей по данному коридору, страхование грузов и прочие вопросы.

Официальное открытие коридора "Север-Юг" состоялось в 2022 году. Сейчас протяженность МТК от индийского порта в Мумбаи до Санкт-Петербурга составляет более 7 тыс. км. Он проходит через Иран и Азербайджан в обход Суэцкого канала.