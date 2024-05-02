На станции бакинского метро "Нефтчиляр" обновлена система освещения

На платформе и обоих путях станции "Нефтчиляр" Бакинского метрополитена установлены новые, современные и экономичные световые панели.

На платформе и обоих путях станции "Нефтчиляр" Бакинского метрополитена установлены новые, современные и экономичные световые панели.

Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", новые светодиодные лампы, установленные на станции, помимо эффективности и экономии электроэнергии, служат для оптимального освещения станции и добавляют дополнительный оттенок цвета ее эстетическому виду, делая архитектурный ансамбль еще более заметным.

Замена системы освещения при необходимости будет продолжена и на других станциях. С прошлого года были завершены работы на 5 станциях.