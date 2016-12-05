Метель в российской столице не повлияла на выполнение авиарейсов Баку-Москва

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Нестабильные погодные условия в Москве не повлияли на расписание авиарейсов по маршруту Баку-Москва и Москва-Баку.
Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, нет никаких задержек или отсрочек в выполнении авиарейсов.
Последний рейс из Москвы выполнен сегодня в 05:22. Отбытие следующего самолета ожидается в 14:00.
В целом, сегодня планируется выполнение 7 авиарейсов из Москвы в Баку.
Отметим, что полеты по маршруту Баку-Москва-Баку осуществляются ежедневно.
По информации Газета.ru, в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили более 50 рейсов, еще 10 рейсов задержаны.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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