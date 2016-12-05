Метель в российской столице не повлияла на выполнение авиарейсов Баку-Москва

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Нестабильные погодные условия в Москве не повлияли на расписание авиарейсов по маршруту Баку-Москва и Москва-Баку.

Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдар Алиев, нет никаких задержек или отсрочек в выполнении авиарейсов.

Последний рейс из Москвы выполнен сегодня в 05:22. Отбытие следующего самолета ожидается в 14:00.

В целом, сегодня планируется выполнение 7 авиарейсов из Москвы в Баку.

Отметим, что полеты по маршруту Баку-Москва-Баку осуществляются ежедневно.

По информации Газета.ru, в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково отменили более 50 рейсов, еще 10 рейсов задержаны.