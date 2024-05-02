Айк Хо Лим: Средний коридор важен не только региона, но и в глобальном масштабе

Средний коридор важен в вопросе диверсификации поставок не только для региона, но и для всего общества в целом.

Средний коридор важен в вопросе диверсификации поставок не только для региона, но и в глобальном масштабе.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом директор по торговле и окружающей среде Всемирной торговой организации (ВТО) Айк Хо Лим (Aik Hoe Lim) заявил в ходе панельной дискуссии "Средний коридор: Перестройка связей между Европой и Азией".

"Если мы посмотрим на влияние изменения климата на торговлю, то из ключевых последствий, которые мы действительно ощущаем - это влияние на торговые пути. Около 80% мировой торговли осуществляется посредством морских путей. Изменение климата делает их более уязвимыми. Наземные маршруты, и в частности Средний коридор, являются частью этой диверсификации",- сказал он.

Средний коридор создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".