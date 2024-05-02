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Министр финансов: Развитие Среднего коридора требует привлечение средств от МФИ

Министр финансов: Развитие Среднего коридора требует привлечение средств от МФИ Для развития Среднего коридора требуются крупные средства, поэтому предпочтение для их привлечения отдается международным финансовым институтам и структурам, таким как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк развития и т.д.
Инфраструктура
2 мая 2024 г. 11:20
Министр финансов: Развитие Среднего коридора требует привлечение средств от МФИ

Для развития Среднего коридора требуются крупные средства, поэтому предпочтение для их привлечения отдается международным финансовым институтам и структурам, таким как Всемирный банк, Азиатский банк развития, Европейский банк развития и т.д.

Как сообщает Report, об этом в Тбилиси на 57-ом ежегодном собрании Азиатского банка развития (АБР) сказал журналистам министр финансов и управляющий от Азербайджана в АБР Самир Шарифов.

"Привлечение частного сектора в развитие Среднего коридора возможно, частный сектор финансирует такого рода проекты, но они требуют достаточно больших средств. На сегодняшнем этапе мы говорим больше о масштабных инфраструктурных проектах. Это строительство железнодорожных и автодорожных коммуникаций, то есть достаточно серьезной физической инфраструктуре", - сказал министр финансов.

Сроки возврата в такого рода проектах достаточно долгие, что значит что частное финансирование в этих условиях представляется несколько дорогим, отметил С. Шарифов.

"Потому предпочтение отдается другим источникам финансирования, в основном из международных финансовых институтов. В этих финансовых институтах можно привлечь средства на более длительные сроки и по более низким ставкам",- добавил министр финансов. Это Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕБРР, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, всевозможные Фонды развития в ряде арабских стран и так далее.

По его словам, для возврата этих средств государство разрабатывает целенаправленную долгосрочную стратегию.

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Версия на английском языке Finance Minister: Development of Middle Corridor requires raising funds from IFIs
Версия на азербайджанском языке Maliyyə naziri: "Orta Dəhlizin inkişafı beynəlxalq maliyyə institutlarından vəsait tələb edir"

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