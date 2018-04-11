Lufthansa заинтересована в приобретении Alitalia

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Германский авиаперевозчик Lufthansa выразил интерес к приобретению проблемной итальянской авиакомпании Alitalia после ее реструктуризации.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в заявлении Lufthansa.

Ранее о заинтересованности в приобретении компании рассказали британский бюджетный перевозчик EasyJet и венгерский лоукостер WizzAir. Различные издания писали, что в покупке Alitalia также заинтересованы Air France-KLM, Delta Air Lines и инвесткомпания Cerebrus. Представители Air France-KLM опровергли сообщения, пресс-служба Delta отказалась комментировать слухи, а представители Cerebrus не ответили на письменный запрос MarketWatch.

Alitalia, в прошлом бывшая госкомпанией, последние годы находится в состоянии кризиса: с 1999 года компания не приносила прибыль. В 2016 году убыток Alitalia составил около 500 млн евро. В мае 2017 года Alitalia объявила о банкротстве, процедура продлится до конца апреля. Правительство Италии пытается спасти компанию, в которой работает более 11 тыс. человек.