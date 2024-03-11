Логистический центр Казахстана в КНР будет отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц

Через Транспортно-логистический центр Казахстана в Китае планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

Через Транспортно-логистический центр Казахстана в Китае планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Центр был создан с целью внести вклад в развитие Среднего коридора, в частности увеличить объемы грузоперевозок по данному маршруту.

Согласно предварительной договоренности, через центр планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

В то же время, для развития Среднего коридора создана цифровая платформа DTC (Digital Trade Corridor), ориентированная непосредственно на потребителей. Железные дороги Азербайджана и Казахстана интегрированы в систему Track and Trace, что позволяет отслеживать грузы по маршруту в режиме реального времени.

"Благодаря совместным усилиям железнодорожных управлений Азербайджана и Казахстана в 2024 году планируется значительно увеличить объёмы грузоперевозок", - отметили в АЖД.