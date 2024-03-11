О нас

Логистический центр Казахстана в КНР будет отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц

Логистический центр Казахстана в КНР будет отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц Через Транспортно-логистический центр Казахстана в Китае планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.
Инфраструктура
11 марта 2024 г. 17:49
Логистический центр Казахстана в КНР будет отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц

Через Транспортно-логистический центр Казахстана в Китае планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Центр был создан с целью внести вклад в развитие Среднего коридора, в частности увеличить объемы грузоперевозок по данному маршруту.

Согласно предварительной договоренности, через центр планируется отправлять в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

В то же время, для развития Среднего коридора создана цифровая платформа DTC (Digital Trade Corridor), ориентированная непосредственно на потребителей. Железные дороги Азербайджана и Казахстана интегрированы в систему Track and Trace, что позволяет отслеживать грузы по маршруту в режиме реального времени.

"Благодаря совместным усилиям железнодорожных управлений Азербайджана и Казахстана в 2024 году планируется значительно увеличить объёмы грузоперевозок", - отметили в АЖД.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Transport Logistics Center of Kazakhstan to send 10 container trains monthly to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Nəqliyyat Logistika Mərkəzi Azərbaycana ayda 10 konteyner qatarı göndərəcək

Другие новости из категории

SOCAR Broker получил лицензию Lloyd's для доступа к глобальному рынку
SOCAR Broker получил лицензию Lloyd's для доступа к глобальному рынку
11 марта 2024 г. 18:14
SalamAir возобновляет полеты в Баку
SalamAir возобновляет полеты в Баку
11 марта 2024 г. 17:35
Минтранспорта внесло ясность в вопрос ограничения движения автотранспорта перед метро “28 мая
Минтранспорта внесло ясность в вопрос ограничения движения автотранспорта перед метро “28 мая"
11 марта 2024 г. 17:20
Авиакомпания Lufthansa отменит 1 тыс. рейсов из-за забастовки бортпроводников
Авиакомпания Lufthansa отменит 1 тыс. рейсов из-за забастовки бортпроводников
11 марта 2024 г. 17:07
В Азербайджане 8 компаний проявили интерес к проекту по опреснению морской воды 
В Азербайджане 8 компаний проявили интерес к проекту по опреснению морской воды 
11 марта 2024 г. 14:44
Замминистра: В Баку спрос на услуги такси втрое ниже предложения
Замминистра: В Баку спрос на услуги такси втрое ниже предложения
11 марта 2024 г. 13:54
В Милли Меджлисе предложили восстановить движение поезда Баку-Восточный Зангезур
В Милли Меджлисе предложили восстановить движение поезда Баку-Восточный Зангезур
11 марта 2024 г. 12:51
В Баку могут запустить метробусы
В Баку могут запустить метробусы
11 марта 2024 г. 12:45
Предлагается запустить скорый поезд Баку-Алят
Предлагается запустить скорый поезд Баку-Алят
11 марта 2024 г. 12:22
Депутат: Привлечение частных компаний поможет решению проблем в сфере транспорта
Депутат: Привлечение частных компаний поможет решению проблем в сфере транспорта
11 марта 2024 г. 12:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi