Туркменистан предлагает стимулировать транзит по Среднему коридору через порт Туркменбаши

Развитие Среднего коридора и стимулирование транзита через порт Туркменбаши будут способствовать росту экономики стран Центральной Азии и укреплению их позиций на мировом рынке.

Развитие Среднего коридора и стимулирование транзита через порт Туркменбаши будут способствовать росту экономики стран Центральной Азии и укреплению их позиций на мировом рынке.

Как передает Report, об этом заявил председатель Агентства "Туркмендениздеряёллары" ("Туркменские морские и речные пути") Батыр Аннаев в ходе второго заседания Транспортного координационного комитета Организации тюркских государств в Будапеште. В фокусе участников встречи были меры по упрощению транспортно-транзитных операций по Транскаспийскому международному коридору Восток-Запад (Средний коридор), цифровизация перевозочных процедур, улучшение мультимодальной связуемости.

Он отметил, что Туркменистан предпринимает активные шаги для увеличения загрузки порта Туркменбаши. Рассматриваются различные меры стимулирования транзита, включая предоставление льгот по портовым сборам и скидок на морские перевозки. Между Туркменбаши и Баку курсируют регулярные паромы, а сухогрузы осуществляют фидерные перевозки. Режим "таможенного склада" в порту Туркменбаши позволяет хранить товары без уплаты таможенных пошлин до 3 лет. Эти возможности открыты для всех стран-участниц, сказал глава агентства.

По словам Б.Аннаева, международный морской порт Туркменбаши располагает возможностями стать одним из главных логистических центров всего Центральноазиатского региона. Портовый комплекс Туркменбаши включает паромный, пассажирский, контейнерный, грузовой и другие терминалы, а также судостроительно-судоремонтный завод.

"Он играет важную роль в транзитной системе Центральной Азии, являясь звеном коридора Восток-Запад. Обладая пропускной способностью 17 млн тонн в год, порт способен обрабатывать весь спектр товаров, востребованных в регионе. Регулярные грузовые перевозки осуществляются по маршруту Туркменбаши – порты Прикаспийских государств", - добавил он.

Как подчеркнул Б.Аннаев, на фоне геополитических событий в мире и волатильности на рынке традиционных для Центральной Азии экспортных товаров (удобрения, химикаты и нефтепродукты) происходит изменение маршрутов грузоперевозок.

"Наиболее востребованными для товаров из Азии и Китая являются Северный (через Россию), Средний (Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Европа) и Южный (через Красное море). В начале 2024 года политические события в Красном море и других регионах привели к резкому росту цен на транспортировку грузов в Европу. В связи с этим значение Среднего коридора между Каспийским и Черным морями возрастает. И объединение усилий стран-участниц проекта по его развитию открывает широкие перспективы", - сказал Б.Аннаев.