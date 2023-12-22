Летевший из Лахора в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем).

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 11:04 по местному времени. Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 13:21.