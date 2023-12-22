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Летевший из Лахора в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту

Летевший из Лахора в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем).
Инфраструктура
22 декабря 2023 г. 13:53
Летевший из Лахора в Стамбул самолет совершил экстренную посадку в бакинском аэропорту

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс по маршруту Лахор-Стамбул, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку из-за внезапного ухудшения состояния здоровья пассажира (проблемы с сердцем).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет Airbus A330 приземлился в бакинском аэропорту в 11:04 по местному времени. Пассажиру была оказана медицинская помощь и принято решение госпитализировать его в одну из медицинских клиник Баку.

Самолет вылетел из Баку в Стамбул в 13:21.

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Версия на английском языке Turkish Airlines flight flying from Lahore to Istanbul makes emergency landing at Baku Airport 
Версия на азербайджанском языке Lahordan İstanbula uçan təyyarə Bakı hava limanına təcili eniş edib

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