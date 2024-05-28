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В РФ назвали три приоритетных направлений в рамках проекта "Север-Юг"

В РФ назвали три приоритетных направлений в рамках проекта "Север-Юг" Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан.
Инфраструктура
28 мая 2024 г. 13:22
В РФ назвали три приоритетных направлений в рамках проекта Север-Юг

Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам помощник президента России Игорь Левитин.

"У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Вот эти три направления являются общими, мы их называем "Север-Юг", которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - отметил Левитин.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тыс. километров. Существуют три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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