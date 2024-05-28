В РФ назвали три приоритетных направлений в рамках проекта "Север-Юг"

Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан.

Приоритетными в рамках проекта "Север-Юг" рассматриваются три направления, куда входят Азербайджан, Иран, Туркмения, Казахстан и Узбекистан.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил журналистам помощник президента России Игорь Левитин.

"У нас это три направления. Россия, Азербайджан, Иран – мы его называем западное направление, Каспийское - центральное, восточное – это Казахстан, Узбекистан, Туркменистан. Вот эти три направления являются общими, мы их называем "Север-Юг", которые и рассматриваются в качестве приоритетных на ближайшие пять лет", - отметил Левитин.

МТК "Север-Юг" - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тыс. километров. Существуют три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).