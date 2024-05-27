В Баку состоялось открытие IX Международной выставки "От отходов к искусству"

В Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке ОАО "Темиз шехер" (Чистый город), Общественного объединения IDEA, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и художественной галереи Q Gallery состоялось открытие

В Баку по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке ОАО "Темиз шехер" (Чистый город), Общественного объединения IDEA, Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и художественной галереи Q Gallery состоялось открытие IX Международной выставки "От отходов к искусству".

Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Темиз шехер".

На нынешней выставке, проходящей под лозунгом "Твори во имя мира" 12 иностранных и 18 местных художников из 9 стран продемонстрировали образцы искусства, сделанные из отходов и предметов, считающихся ненужными.

В рамках Года солидарности во имя зеленого мира и подготовки к COP29 в Азербайджане творческие люди из разных стран мира, присоединившиеся к этой инициативе, служащей охране окружающей среды, своими произведениями призывают к миру и устранению экологических проблем.

Основная цель выставки, организованной в расположенном в поселке Гала музее "От отходов к искусству" , - привлечь внимание людей к охране окружающей среды, уменьшить объем отходов и наглядно показать, что предметы, считающиеся ненужными, могут быть превращены в произведения искусства.

За прошедший период в выставке, проводимой с 2012 года, приняли участие более 200 творческих людей из 46 стран мира. Их работы были представлены посетителям в музее "От отходов к искусству", созданном по инициативе Фонда Гейдара Алиева на территории Государственного историко-этнографического заповедника "Гала".