О нас

Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту Север - Юг

Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту Север - Юг Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту транспортного коридора Север - Юг.
Инфраструктура
27 мая 2024 г. 15:04
Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту Север - Юг

Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту транспортного коридора Север - Юг.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов заявил, выступая на Международном финансово-экономическом форуме БРИКС.

"На мой взгляд, этот проект [транспортного коридора Север - Юг] имеет возможность расшириться и на страны арабского мира, и на Африку. Это, так или иначе, все связано с расширением логистических возможностей, несмотря на определенные сложности, те, что связаны с этим каналом", - указал Бельянинов.

Международный финансово-экономический форум БРИКС проходит с 27 по 28 мая. Представители более 10 стран обсудят создание независимых финансовых инструментов в рамках объединения и развитие бизнеса в условиях глобальной трансформации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Arab, African countries may join North-South project

Другие новости из категории

Судно Ходжалы сдано в эксплуатацию
ФотоСудно "Ходжалы" сдано в эксплуатацию
27 мая 2024 г. 15:31
28 мая в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения
28 мая в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения
27 мая 2024 г. 15:25
Обновлены автобусы на рейсе Баку-Гянджа
ФотоОбновлены автобусы на рейсе Баку-Гянджа
27 мая 2024 г. 14:57
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
В Баку состоялось открытие IX Международной выставки От отходов к искусству
ФотоВ Баку состоялось открытие IX Международной выставки "От отходов к искусству"
27 мая 2024 г. 11:58
BakuBus начал перевозить пассажиров в Гянджу
BakuBus начал перевозить пассажиров в Гянджу
27 мая 2024 г. 10:47
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
27 мая 2024 г. 08:32
Утвержден протокол о строительстве участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
Утвержден протокол о строительстве участка железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
25 мая 2024 г. 19:40
Абдулкадир Уралоглу: По среднему коридору будут курсировать 1 500 блок-поездов в год
Абдулкадир Уралоглу: По среднему коридору будут курсировать 1 500 блок-поездов в год
25 мая 2024 г. 15:02
Абдулкадир Уралоглу: По железнодорожной линии БТК перевезено 1,47 млн тонн грузов
Абдулкадир Уралоглу: По железнодорожной линии БТК перевезено 1,47 млн тонн грузов
25 мая 2024 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi