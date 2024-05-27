Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту Север - Юг

Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту транспортного коридора Север - Юг.

Арабские страны и страны Африки могут подключиться к проекту транспортного коридора Север - Юг.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов заявил, выступая на Международном финансово-экономическом форуме БРИКС.

"На мой взгляд, этот проект [транспортного коридора Север - Юг] имеет возможность расшириться и на страны арабского мира, и на Африку. Это, так или иначе, все связано с расширением логистических возможностей, несмотря на определенные сложности, те, что связаны с этим каналом", - указал Бельянинов.

Международный финансово-экономический форум БРИКС проходит с 27 по 28 мая. Представители более 10 стран обсудят создание независимых финансовых инструментов в рамках объединения и развитие бизнеса в условиях глобальной трансформации.