28 мая в режим работы Бакинского метрополитена будут внесены изменения

В связи с 28 мая - Днем независимости - завтра в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

В связи с 28 мая - Днем независимости - завтра в режим работы ЗАО "Бакинский метрополитен" будут внесены изменения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Завтра интервал движения поездов на линии “Ази Асланов - 28 мая” с 07:00 до 21:00 составит 2 минуты 30 секунд. После станции “28 мая”, где сходятся зеленая и красная линии, интервал движения поездов в направлениях “Ичеришехер” и “Дернегюль” и обратно будет в 2 раза больше.

В зависимости от пассажиропотока при необходимости на линии будут выпущены резервные поезда.

Также будет изменено время прибытия и отправления поездов на станцию ​​"Бакмил" на субботний график.