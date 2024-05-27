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Судно "Ходжалы" сдано в эксплуатацию

Судно "Ходжалы" сдано в эксплуатацию "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) приняло в свои ряды первое судно типа "Handysize". Таким образом, ASCO вошла в новый сегмент перевозок сухих грузов. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева судну присвоено название нашей ист
Инфраструктура
27 мая 2024 г. 15:31
Судно Ходжалы сдано в эксплуатацию

"Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO) приняло в свои ряды первое судно типа "Handysize". Таким образом, ASCO вошла в новый сегмент перевозок сухих грузов.

Как сообщает Report, cудну присвоено название нашей исторической земли Ходжалы.

Под звуки нашего государственного гимна в Китайской Народной Республике на судне был поднят трехцветный Государственный флаг Азербайджана и "Ходжалы" был введен в эксплуатацию.

Судно "Ходжалы" приобретено в рамках программы Стратегического развития судоходства, которая была подготовлена ​​на основе поручений и рекомендаций президента Ильхама Алиева и принята Наблюдательным советом ASCO. В рамках данной программы предусмотрено расширение географии деятельности национального судоходства за пределами Каспийского моря, дальнейшее увеличение потенциала грузоперевозок в международных бассейнах, а также финансирование инвестиционной деятельности, связанной с приобретением новых типов более крупных судов для перевозки грузов в зарубежных водах.

70% финансирования покупки судна было обеспечено кредитом, предоставленным Европейским банком реконструкции и развития, а 30% - внутренними ресурсами ASCO.

Грузоподъемность судна "Ходжалы" составляет 38 593 тонн. Это примерно в 8 раз превышает грузоподъемность существующих сухогрузов ASCO. Длина судна 180 метров, ширина 30 метров, высота борта 15 метров, осадка 10,47 метра, максимальная скорость 15,7 метра.

Следует отметить, что первый рейс судна "Ходжалы" после погрузки - из порта "Бакпён" в Южной Корее в порт "Портленд" в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, "Ходжалы" станет первым судном, вошедшим в американские воды под азербайджанским флагом.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Xocalı” gəmisi istismara verilib

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