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Обновлены автобусы на рейсе Баку-Гянджа

Обновлены автобусы на рейсе Баку-Гянджа Обновлены автобусы на рейсе Баку-Гянджа
Инфраструктура
27 мая 2024 г. 14:57
Обновлены автобусы на рейсе Баку-Гянджа

Современные и комфортабельные автобусы по маршруту Баку-Гянджа-Баку переданы в пользование пассажиров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, междугородний маршрут Баку-Гянджа-Баку был выставлен на конкурс. В соответствии с результатами конкурса победили 2 компании.

С сегодняшнего дня для более комфортной и безопасной перевозки поездки в Гянджу будут осуществляться на автобусах марки “Neoplan” и “MAN”.

Автобусы марки "MAN" произведены в 2024 году. Автобусы отправляются с Бакинского международного автовокзала в 10:30, 11:00, 12:00 и в 14:30, с автовокзала Гянджи - в 11:00, 11:30, 13:30 и 19:00.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı-Gəncə avtobusları yenilənib

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