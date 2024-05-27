Комиссия по эффективному использованию водных ресурсов провела заседание в Мингячевире

Представители входящих в Комиссию по эффективному использованию водных ресурсов профильных госучреждений во главе с председателем Комиссии Шахином Мустафаевым ознакомились с ситуацией на Мингячевирском водохранилище, затем состоялось заседание Комиссии.

Представители входящих в Комиссию по эффективному использованию водных ресурсов профильных госучреждений во главе с председателем Комиссии Шахином Мустафаевым ознакомились с ситуацией на Мингячевирском водохранилище, затем состоялось заседание Комиссии.

Об этом Report сообщили в секретариате Комиссии.

Следует отметить, что в рамках своей деятельности Комиссия по рациональному использованию водных ресурсов осуществляет строгий контроль за режимом работы основных водохранилищ страны и регулярно принимает необходимые меры для планового, скоординированного и оптимального использования водных ресурсов с целью ирригации, обеспечения населения питьевой водой, нужд энергетической отрасли и других сфер.

Одними из основных объектов, которым уделяется пристальное внимание, являются расположенные на реке Кура Шамкирское, Еникендское, Мингячевирское и Варваринское водохранилища каскадного типа. В связи с наращиванием водных ресурсов на реке Кура в последнее время на основе принципа многолетнего регулирования и с учетом различных факторов, в том числе сезонных, объем воды в этих водоемах оперативно регулируется и сохраняется на оптимальном уровне, за этими процессами ведется ежедневный контроль.

Специальная комиссия по эффективному использованию водных ресурсов страны была создана распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 апреля 2020 года.

Ее деятельность направлена на обеспечение эффективного использования водных ресурсов в стране, усовершенствование управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере.