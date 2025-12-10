Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении и эксплуатации паромов.

Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, этот вопрос обсуждался в рамках визита делегации Кыргызстана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева в Бакинский судостроительный завод.

"На Бакинском судостроительном заводе делегации была представлена информация о возможностях предприятия по строительству паромов и других судов, в том числе для обслуживания маршрутов Транскаспийского международного транспортного маршрута. Обсуждены перспективы кооперации в сфере судостроения и эксплуатации паромов в транспортно-логистических целях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе визита кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и работами по модернизации предприятия.

"В ходе посещения НПЗ делегация обсудила потенциал сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов, повышения энергоэффективности и соблюдения экологических стандартов", - говорится в информации.

Делегация также посетила Торговый дом Кыргызстана в Баку, где подчеркивалась важность расширения ассортимента продукции и активизации совместных бизнес-инициатив, способствующих укреплению двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и торговли.