    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 13:11
    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении и эксплуатации паромов.

    Как передает Report со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, этот вопрос обсуждался в рамках визита делегации Кыргызстана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Бакыта Торобаева в Бакинский судостроительный завод.

    "На Бакинском судостроительном заводе делегации была представлена информация о возможностях предприятия по строительству паромов и других судов, в том числе для обслуживания маршрутов Транскаспийского международного транспортного маршрута. Обсуждены перспективы кооперации в сфере судостроения и эксплуатации паромов в транспортно-логистических целях", - говорится в сообщении.

    Кроме того, в ходе визита кыргызская делегация ознакомилась с деятельностью нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева и работами по модернизации предприятия.

    "В ходе посещения НПЗ делегация обсудила потенциал сотрудничества в сфере поставок нефтепродуктов, повышения энергоэффективности и соблюдения экологических стандартов", - говорится в информации.

    Делегация также посетила Торговый дом Кыргызстана в Баку, где подчеркивалась важность расширения ассортимента продукции и активизации совместных бизнес-инициатив, способствующих укреплению двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, транспорта, энергетики и торговли.

