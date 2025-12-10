İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan və Qırğızıstan gəmiqayırma sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 10 dekabr, 2025
    • 14:34
    Azərbaycan və Qırğızıstan gəmiqayırma sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında gəmiqayırma və bərə istismarı sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub.

    Bu barədə "Report" Qırğızıstanın Nazirlər Kabinetinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu məsələ Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakıt Torobayevin başçılıq etdiyi Qırğızıstan nümayəndə heyətinin Bakı Gəmiqayırma Zavoduna səfəri çərçivəsində müzakirə mövzusu olub.

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodunda nümayəndə heyətinə müəssisənin bərə və digər gəmilərin tikintisi imkanları barədə məlumat verilib. Gəmiqayırma və bərələrin nəqliyyat-logistika məqsədləri üçün istismarı sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunub", - məlumatda qeyd olunur.

    Bundan başqa, səfər zamanı Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyev adına Neft Emalı Zavodunun (NEZ) fəaliyyəti və müəssisədə aparılan modernləşdirmə işləri ilə tanış olub.

    "NEZ-ə səfər zamanı nümayəndə heyəti neft məhsullarının tədarükü, enerji səmərəliliyinin artırılması və ekoloji standartlara riayət edilməsi sahəsində əməkdaşlıq potensialını müzakirə edib", - məlumatda deyilir.

    Nümayəndə heyəti həmçinin Bakıdakı Qırğızıstan Ticarət Evində olub, burada məhsul çeşidinin genişləndirilməsinin və kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, energetika və ticarət sahələrində ikitərəfli əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə töhfə verən birgə biznes təşəbbüslərinin intensivləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Azərbaycan Qırğızıstan Bakı Gəmiqayırma Zavodu
    Кыргызстан и Азербайджан обсудили перспективы кооперации в судостроении

