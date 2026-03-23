Крановое судно "Рамиз Гаджиев" возвращено в эксплуатацию после капремонта

Крановое судно "Рамиз Гаджиев", принадлежащее компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), прошло капитальный ремонт.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ASCO.

В рамках работ были отремонтированы главный и вспомогательные двигатели, насосы, брашпильное устройство, масляные и водяные охладители, арматура воздушных баллонов, генераторы вспомогательных двигателей, электродвигатели различного назначения, а также трубопроводные системы.

Одновременно проведены все необходимые проверочные и ремонтные работы систем автоматики, навигационного оборудования и электрической части. Выполнены соответствующие работы в жилых помещениях экипажа и столовых, отремонтированы водонепроницаемые двери, иллюминаторы и вентиляционные колпаки.

Все направляющие ролики 40-тонного крана были демонтированы, отремонтированы и установлены на место.

С целью проверки технического состояния подводной части судно было поднято на судоремонтный завод. Проведены ремонтные работы гребне-рулевого устройства, донно-бортовой арматуры и протекторных анодов. Заменены повреждённые металлические листы и защитные пояса в подводной и надводной частях. После завершения очистки и окраски обновлены кранцы по обоим бортам.

После завершения работ проведены испытания кранового оборудования, которые успешно завершились. Для проверки работы механизмов и электрического оборудования судно было выведено на ходовые испытания. По итогам успешно завершенных испытаний судно "Рамиз Гаджиев" возвращено в эксплуатацию.