Крановое судно "Рамиз Гаджиев" возвращено в эксплуатацию после капремонта
- 23 марта, 2026
- 11:08
Крановое судно "Рамиз Гаджиев", принадлежащее компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO), прошло капитальный ремонт.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ASCO.
В рамках работ были отремонтированы главный и вспомогательные двигатели, насосы, брашпильное устройство, масляные и водяные охладители, арматура воздушных баллонов, генераторы вспомогательных двигателей, электродвигатели различного назначения, а также трубопроводные системы.
Одновременно проведены все необходимые проверочные и ремонтные работы систем автоматики, навигационного оборудования и электрической части. Выполнены соответствующие работы в жилых помещениях экипажа и столовых, отремонтированы водонепроницаемые двери, иллюминаторы и вентиляционные колпаки.
Все направляющие ролики 40-тонного крана были демонтированы, отремонтированы и установлены на место.
С целью проверки технического состояния подводной части судно было поднято на судоремонтный завод. Проведены ремонтные работы гребне-рулевого устройства, донно-бортовой арматуры и протекторных анодов. Заменены повреждённые металлические листы и защитные пояса в подводной и надводной частях. После завершения очистки и окраски обновлены кранцы по обоим бортам.
После завершения работ проведены испытания кранового оборудования, которые успешно завершились. Для проверки работы механизмов и электрического оборудования судно было выведено на ходовые испытания. По итогам успешно завершенных испытаний судно "Рамиз Гаджиев" возвращено в эксплуатацию.