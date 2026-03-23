    "Ramiz Hacıyev" kran gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    • 23 mart, 2026
    • 10:49
    Ramiz Hacıyev kran gəmisi əsaslı təmir edilib

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Ramiz Hacıyev" kran gəmisi əsaslı təmir edilib.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, proses çərçivəsində baş və köməkçi mühərriklər, nasoslar, braşpil qurğusu, yağ və su soyuducuları, hava balonlarının armaturları, köməkçi mühərriklərin generatorları, müxtəlif təyinatlı elektrik mühərrikləri və boru sistemləri təmir olunub.

    Eyni zamanda, avtomatika, naviqasiya avadanlıqları və elektrik hissələrində bütün zəruri yoxlama və təmir işləri həyata keçirilib. Heyətin yaşayış otaqlarında, yeməkxanalarda lazımi işlər aparılıb, su keçirməyən qapılar, illüminatorlar, ventilyasiya qapaqları təmir edilib.

    40 tonluq kranın bütün istiqamətləndirici rolikləri demontaj olunaraq çıxarılıb, əsaslı təmir olunduqdan sonra yerlərinə quraşdırılıb.

    Sualtı hissənin texniki vəziyətini yoxlamaq məqsədilə gəmi tərsanəyə qaldırılıb. Pər-sükan qurğuları, dib-yan armaturlarının, protektor qurğularının təmiri işləri aparılıb, sualtı və suüstü hissələrində zədələnmiş metal lövhələr, qoruyucu metal kəmərlər dəyişdirilib, təmizlənmə-rənglənmə işləri başa çatdıqdan sonra hər iki bortda qoruyucu təkərlər yenilənib.

    İşlər başa çatdıqdan sonra gəminin kran qurğusunun sınaq işləri aparılıb və uğurla başa çatıb. Mexanizm və elektrik avadanlıqlarının hərəkətdə yoxlanılması məqsədilə gəmi dəniz sınağına çıxarılıb. Müvəffəqiyyətlə başa çatan sınaq işlərindən sonra "Ramiz Hacıyev" istismara qaytarılıb.

    Крановое судно "Рамиз Гаджиев" возвращено в эксплуатацию после капремонта

    Son xəbərlər

    11:10

    "Sevilya" Matias Almeydanı istefaya göndərəcək

    Futbol
    11:08

    Nyu-Yorkda Kanada təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:04

    İlham Əliyev: İslamabadda "ASAN xidmət"in fəaliyyətə başlaması dövlətlərarası əməkdaşlığın praktiki nəticəsidir

    Xarici siyasət
    11:01

    İlham Əliyev Pakistanın Baş nazirinə təbrik məktubu göndərib

    Xarici siyasət
    10:55
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxı rayonuna səfər edib

    Daxili siyasət
    10:53

    Rafael Hüseynov Üç Dəniz Təşəbbüsü üzrə Parlament Zirvə Toplantısında çıxış edəcək

    Milli Məclis
    10:49

    "Ramiz Hacıyev" kran gəmisi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    10:41

    Baş Qərargah: Rusiya Ukraynaya 251 zərbə dronu ilə hücum edib

    Digər ölkələr
    10:34
    Foto

    Pakistanın Bakıdakı səfirliyi ölkə müstəqilliyinin 79-cu ildönümünü qeyd edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti