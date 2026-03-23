İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Mirzoyan: Ermənistan və Pakistan qarşılıqlı olaraq səfirliklər açmağa hazırlaşır

    Region
    • 23 mart, 2026
    • 12:38
    Mirzoyan: Ermənistan və Pakistan qarşılıqlı olaraq səfirliklər açmağa hazırlaşır

    Ermənistan və Pakistan qarşılıqlı olaraq qeyri-rezident səfirliklərin açılması prosesindədir.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.

    O xatırladıb ki, ötən il Ermənistan üç ölkə ilə diplomatik münasibətlər qurub: Lesoto, Solomon adaları və Pakistan.

    "Xüsusilə, Pakistanın vəziyyətində, bilirsiniz, uzun illər ərzində spesifik bir problem mövcud idi, bu, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Ermənistan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı olan bir düyün idi. Ötən il biz qarşılıqlı anlaşmaya nail ola bildik və Pakistan tərəfi də bu fakta böyük həvəslə yanaşdı. Diplomatik münasibətlər qurduq və səfirləri akkreditasiya edəcəyik, hazırkı mərhələdə qeyri-rezident, lakin biz bu prosesdəyik", - A.Mirzoyan qeyd edib.

    Мирзоян: Армения и Пакистан готовятся к взаимному открытию посольств

    Ararat Mirzoyan: İrəvan və Ankara tələbə təqaüdlərinin təsis edilməsini müzakirə edir

    Region
    Azərbaycan beton konstruksiya istehsalını fevralda 2 dəfə artırıb

    Sənaye
    Azərbaycanın güləş yığmaları mühüm yarışlara müxtəlif məkanlarda hazırlaşır

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti