    Ararat Mirzoyan: Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edib

    Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edib.

    "Report" yerli mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentin xarici əlaqələr komissiyasının iclasında bəyan edib.

    "Ermənistan Avropa sülh aləti çərçivəsində ikinci köçürməni alıb. Söhbət 20 milyon dollar məbləğində yardımdan gedirdi. Biz artıq üçüncüsü üçün müraciət etmişik", - A.Mirzoyan bildirilib.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə Fond Ermənistanın Silahlı Qüvvələrinin maddi-texniki potensialının gücləndirilməsinə, böhran və fövqəladə vəziyyətlərdə mülki əhalinin müdafiəsinin yaxşılaşdırılmasına kömək məqsədilə Ermənistana 10 milyon avro ayırıb. İkinci yardım paketi 2026-cı ilin yanvarında ayrılıb.

    2024-cü ildə birinci yardım paketi çərçivəsində İrəvan 10 milyon avro, bu ilin yanvarında təsdiqlənmiş ikinci paket çərçivəsində isə 20 milyon avro alıb.

    Арарат Мирзоян: Армения обратилась за третьим пакетом помощи из Европейского фонда мира

    Son xəbərlər

    12:19

    Ararat Mirzoyan: Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edib

    Region
    12:14

    Ağdaşda qadının oğlu tərəfindən öldürməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:14

    Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnib

    Digər ölkələr
    12:13

    Azərbaycandan Rusiyaya pul köçürmələri 20 % azalıb

    Maliyyə
    12:09

    Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    12:07

    Kolumbiyanın "Milyonarios" klubunun 18 yaşlı futbolçusu vəfat edib

    Futbol
    12:04
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:00

    İlham Əliyev: Şamaxı ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:53
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxıda "Şirvan Aqro" heyvandarlıq kompleksinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti