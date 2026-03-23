Арарат Мирзоян: Армения обратилась за третьим пакетом помощи из Европейского фонда мира

Армения обратилась за третьим пакетом содействия из Европейского фонда мира.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заседании парламентской комиссии по внешним связям.

"Армения получила второй перевод в рамках европейского инструмента мира. Во втором случае речь шла о содействии в $20 млн. И мы уже обратились за третьим", - сказал Мирзоян.

Отметим, что в 2024 году Фонд выделил Армении 10 млн евро на укрепление материально-технического потенциала ВС Армении и содействие улучшению защиты гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Второй пакеты был выделен в январе 2026 году.

