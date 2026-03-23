Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub
Hadisə
- 23 mart, 2026
- 12:09
Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.
Bu barədə "Report"a Saatlı rayon prokurorluğundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, martın 22-də Saatlı rayonu Fətəlikənd kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Rövşən Abdullayevin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.
İlkin araşdırmalarla 1977-ci il təvəllüdlü Rizvan Söhbətovun Rövşən Abdullayevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, R.Söhbətov prokurorluq tərəfindən iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.
İbtidai istintaq davam edir.
