    Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    • 23 mart, 2026
    • 12:09
    Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub.

    Bu barədə "Report"a Saatlı rayon prokurorluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, martın 22-də Saatlı rayonu Fətəlikənd kənd sakini 1976-cı il təvəllüdlü Rövşən Abdullayevin ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub.

    İlkin araşdırmalarla 1977-ci il təvəllüdlü Rizvan Söhbətovun Rövşən Abdullayevi qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

    Faktla bağlı Saatlı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, R.Söhbətov prokurorluq tərəfindən iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub.

    İbtidai istintaq davam edir.

    12:19

    Ararat Mirzoyan: Ermənistan Avropa Sülh Fondundan üçüncü yardım paketi üçün müraciət edib

    Region
    12:14

    Ağdaşda qadının oğlu tərəfindən öldürməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:14

    Qırğızıstan DİN rəhbəri ictimai yerdə siqaret çəkdiyinə görə cərimələnib

    Digər ölkələr
    12:13

    Azərbaycandan Rusiyaya pul köçürmələri 20 % azalıb

    Maliyyə
    12:09

    Saatlıda 50 yaşlı kişi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs tutulub

    Hadisə
    12:07

    Kolumbiyanın "Milyonarios" klubunun 18 yaşlı futbolçusu vəfat edib

    Futbol
    12:04
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxı Avropa liseyinin yeni binasının açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    12:00

    İlham Əliyev: Şamaxı ölkəmizin turizm mərkəzlərindən birinə çevrilib

    Daxili siyasət
    11:53
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Şamaxıda "Şirvan Aqro" heyvandarlıq kompleksinin açılışında iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti