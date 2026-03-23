Bədr əl-Busaidi: Oman Hörmüz boğazında gəmiçiliyin təmin edilməsi üzərində işləyir
- 23 mart, 2026
- 17:10
Yaxın Şərqdəki münaqişə İranın ucbatından yaranmayıb.
"Report" "Al-Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bunu Omanın xarici işlər naziri Bədr bin Həməd əl-Busaidi bildirib.
Əl-Busaidi ABŞ və İsrailin İrana qarşı münaqişəsi davam edərsə, vəziyyətin əhəmiyyətli dərəcədə pisləşə biləcəyini qeyd edib.
Nazir əlavə edib ki, Oman Hörmüz boğazı vasitəsilə təhlükəsiz gəmiçiliyin təmin edilməsi üzərində fəal şəkildə işləyir.
"İrana münasibətinizin necə olmasından asılı olmayaraq, bu müharibə onların günahı ucbatından başlamayıb", - o, Hörmüz boğazında gəmiçiliyin pozulması fonunda artan iqtisadi nəticələri qeyd edib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb. Nəticədə İranın ali rəhbəri ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksək vəzifəli şəxslər öldürülüb. Bundan sonra İran İsraillə yanaşı, ABŞ və müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdə müəyyən etdiyi hədəflərə zərbələr endirməyə başlayıb.